更多編輯台推薦新聞：
森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗
文化

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注
生活

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣
國際

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
串流片單
新聞專題
串流片單2/65
首頁 / 地方

非常律師禹英禑來過桃園 鄭文燦臉書秀合照

2022/8/19 10:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園19日電）韓劇「非常律師禹英禑」在台灣掀熱潮。桃園市長鄭文燦表示，飾演禹英禑的韓星朴恩斌，曾為拍戲到桃園市政府取景，並秀出當時兩人合照，要市民一起推薦朴恩斌好喝珍奶。

以韓劇「非常律師禹英禑」自閉症律師打開全球知名度的韓星朴恩斌，日前透過Netflix向台灣粉絲問好，她難忘6年前來台喝到的台灣奶茶，並說若有機會再來一定要買遍每一家。

鄭文燦昨天晚上在臉書發文表示，2016年10月，朴恩斌和演員李太奐曾一起來桃園市政府拍攝「爸爸我來伺候您」，還引發追星風潮，他當時特別送上雞排、珍奶等台灣美食，也跟導演李大泳及演員合影留念。

鄭文燦也說，朴恩斌現在說找不到記憶中的味道，要請問市民們心目中排名第1名的珍奶店是哪一間，「我們一起推薦好喝的珍奶給朴恩斌」，讓朴恩斌下次來台灣拍戲時，可以品嚐更多台灣美食，也到台灣各地走走，感受台灣人的熱情。（編輯：陳政偉）1110819

朴恩斌
非常律師禹英禑紅遍全球 朴恩斌難忘台灣奶茶滋味[影]
鄭文燦
倒數100天推「點將」影片 民進黨：聯合作戰拚勝選 選前百日中壢出發 鄭運鵬：非常有信心
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
Netflix韓劇效應 西方女性前往韓國追尋真愛