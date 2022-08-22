助青年舊城區創業 高市推大駁二文青創星埕計畫

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）為助青年創業，活化鹽埕、哈瑪星一帶老屋，也擴大文創產業聚落，高雄市政府推「大駁二文青創星埕計畫」，補助青年租房、翻修老屋，去年共吸引25組青創、文創力量進駐舊城區。

高雄市長陳其邁今天到鹽埕區訪視「大駁二文青創星埕計畫」，走訪屋齡超過50年老屋改造成的「蘊潮藝術」藝廊和「入船町藝樓」，現場以高雄土壤進行泥染體驗青年創意，並與入選計畫的業者對談，交流創業心得。

陳其邁現場接受媒體聯訪表示，鹽埕區和哈瑪星一帶是高雄市的舊城區，有很多老屋，他上任市長後就希望把駁二的文創基地擴散到舊城區，所以藉由青創基金補助，從租金補貼到裝修補助，老屋翻修再加碼，去年共吸引25組青創、文創力量進駐舊城區。

陳其邁說，社區的重建不只在建築物結構、外表拆掉重建，而在於文化和重新賦予社區新生命；他上任前的青創基金補助預算，約新台幣2600多萬元，上任後成長到3.92億元，希望支持年輕人創業，也藉文創、創造力、想像力、台灣IP，翻轉舊城區的新風貌，讓社區再生，也讓外界看見高雄文化力量。

蘊潮藝術負責人王賢吉說，把一棟原來已有漏水、壁癌等問題的老房子變深藏在巷弄的小藝廊，過程非常有成就感，鄰居也從不瞭解藝廊在做什麼，到後來會來看展、分享日常生活，非常有趣，也學到很多。

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木日空間設計的楊道挺說，他在思考公司擴編的時候，向市府洽詢相關補助，得知這個計畫正在徵件，順利找到哈瑪星地區屋齡約80年的老房做為公司新基地，補助資金除助公司發展，也讓自己更想在高雄打拚，決心跟屋主簽下10年租約。

文化局長王文翠指出，文化局自2010年推出「高雄市文創設計人才回流駐市計畫」，多年來扶植逾百名文創人才。為吸引更多文創業者進駐歷史街區，去年啟動「大駁二文青創星埕計畫」，擴及駁二周邊的鹽埕埔與哈瑪星，提供具潛力的設計及文創產業人才創業補助與鼓勵，盼擴大文創產業聚落規模，今年自11月30日起開放申請。（編輯：謝雅竹）1110822