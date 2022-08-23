說明預算編列 林右昌：債務零成長有餘裕推建設

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會表示，市府明年總預算歲入及歲出同額編列新台幣196.3億元，明年債務仍維持零成長，也因此有餘裕推動建設。

林右昌說，基隆市明年總預算歲入及歲出同額編列196.3億元，歲出預算較今年的211.5億元，略為減少15億餘元。

此外，配合地方選舉期程，這次預算籌編作業提前1.5個月，致部分中央補助計畫未及核定納入明年度預算，相關補助計畫將於追加減預算時編列。

林右昌表示，明年歲出預算如按政事別結構分析，以教育科學文化支出編列54億餘元為最高，占27.53%；社會福利支出編列40億餘元，占20.4%，經濟發展支出編列24.7億元，占12.58%。

林右昌說，明年歲出預算主要項目，包括西岸山城纜車規劃設計經費1255萬元、白米甕步道2期工程1200萬元、基隆市重點地區公辦都市更新推動計畫800萬元，基隆市公共自行車租賃系統建置可行性評估400萬元，15處公有零售市場及4處攤販集中場修繕經費800萬元，果菜市場改善工程1100萬元。

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另有全市道路養護工程6500萬元，麥金路周邊串聯計畫人行環境改善工程1515萬元，壯觀里民活動中心用地取得費用4686萬餘元，大基隆歷史場景再現整合計畫2.0經費1億8916萬元，寵物公園規劃設計監造及工程費用500萬元，及鄰長為民服務費由原每人每月500元調整為1000元，經費為3998萬餘元。

林右昌說，基隆市自民國104年起至今年均未新增舉債，市府除推動組織改造外，並積極向中央爭取經費，債務餘額已逐年下降，從103年底債務餘額為124.29億元到去年底為76億元，明年仍維持債務零成長。（編輯：張銘坤）1110823