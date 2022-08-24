阿里山仲秋星空之旅 帶領遊客享受被繁星包圍

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林務局嘉義林區管理處與嘉義市天文協會合作，9月、10月將推出「仲秋遊星空」天文生態體驗營，帶領遊客享受被繁星包圍的星空世界。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真 111年8月24日

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（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）林務局嘉義林區管理處與嘉義市天文協會合作於9、10月推出「仲秋遊星空」天文生態體驗營，讓遊客在無光害的阿里山森林遊樂區小笠原觀景平台，享受被繁星包圍的星空世界。

嘉義林管處今天發布新聞稿指出，9、10月推出的「仲秋遊星空」天文生態體驗營，8月26日上午開放報名，將帶領遊客在阿里山森林遊樂區內海拔2488公尺的小笠原360度無障礙觀景平台，享受黑暗中被繁星包圍的星空世界。

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嘉義林管處表示，阿里山仲秋星空之旅，將由嘉義市天文協會講師提供專業儀器並解說天文知識、星座故事；還有導覽解說員帶領遊客認識阿里山森林遊樂區自然生態奧秘、林業開發歷史現場及人文歷史等。

阿里山仲秋星空之旅活動，還包含介紹季節常見星座、星座故事傳說、自然生態體驗、夜間觀星、賞日出、搭乘阿里山林鐵等。活動只有3梯次，簡章及活動日期可上報名網址查詢，網址https://goo.gl/8iVNmb。（編輯：謝雅竹）1110824