台北燈節經費爭議 北市府：柯文哲未跟廠商見面

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台北市政府發言人陳智菡25日針對台北燈節經費爭議表示，市長柯文哲（圖）沒有跟廠商見面。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）台北市政府發言人陳智菡今天針對台北燈節經費爭議表示，外界影射市長柯文哲跟廠商見面一事，完全不是事實，現在要牽扯到柯文哲就是選舉操作。

網紅四叉貓爆料說2018台北燈會有一個「5000萬元的黑洞」，台北市長柯文哲在質詢時說其實自己不知道此事。四叉貓近日又在臉書上釋出錄音檔表示「那勝選隔天柯文哲安排跟廠商見面總該知道了吧？」

陳智菡今天說明，承辦台北燈節的廠商在辦完後，主張說除了得標金額外，還有額外做很多內容，回過頭來要求市府再給他們好幾千萬元，市府協調並請廠商拿出相關單據，最後廠商拿出200多萬元的單據，所以事後市府又再補了200多萬元給廠商。

陳智菡說，在調解完後，廠商認為還不夠，所以又到法院提起訴訟，但一、二審時，法官都認為廠商並沒有拿出明確證據證明的確有從事相關業務，最後都判廠商敗訴。

陳智菡指出，最近有人影射柯文哲是不是有跟廠商見面，「完全就不是事實，這錄音檔完全沒辦法證明任何的內容，事實上我們去查了市長當天行程，根本沒有安排這樣的行程 」。

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陳智菡說，非常歡迎廠商如果有相關證據就直接拿出來，整個過程當中有些人出面協調是因為收到陳情，內容就是廠商認為他們有額外付經費，付了很多錢，所以希望市府再給更多經費，但若沒有辦法提出單據，市府當然不可能再額外付給廠商。

陳智菡說，台北燈節相關業務完全是觀光傳播局主管業務，跟市長毫無關係，現在要牽扯到柯文哲就是選舉操作。（編輯：李亨山）1110825