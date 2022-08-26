照顧長者身心健康 嘉義市府、台塑企業走入社區
2022/8/26 16:50（8/26 17:01 更新）
為促進長者身心靈健康，嘉義市政府定期安排馬匹與長者互動，引領長輩們享受馬術運動樂趣，讓長輩增加自信也放鬆心情。中央社記者姜宜菁攝 111年8月26日
（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）為照顧長者身心靈健康，嘉義市府安排馬匹與長者互動享受馬術樂趣；台塑企業在雲林縣辦理社區健康促進暨長者夏令營，以體適能運動方式進行競賽，盼藉此提升長者的生活品質。
嘉義市長黃敏惠今天接受媒體聯訪時表示，生命不只要活得長，還要活得健康，嘉義市衛生局一直開發多元創意服務，讓長輩願意走出來參加活動，從健康運動、騎馬場到一起種菜、烹調，許多活動不僅強健身體，更照顧到心靈層面。
幸福山丘馬場老闆陸海鎮每兩週將2匹馬Lulu及乖乖載送至樂齡健康訓練場，讓長輩和馬匹可以近距離互動，透過讓長輩騎馬、餵馬及摸摸馬毛等互動，讓長輩增加自信也放鬆心情。
台塑企業在雲林縣三好國際酒店辦理「社區健康促進暨長者夏令營」，分別來自麥寮、台西與彰化縣大城鄉共10個社區，共223名長輩齊聚一堂，以體適能運動方式進行競賽。
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台塑企業面對雲林人口快速老化的社區，結合長庚科技大學健康促進團隊深入台西、麥寮等7鄉鎮規劃樂齡社區衛教課程，除向當地長者宣導養生保健、均衡飲食、規律運動等健康生活方式外，更持續推動全腦健康促進、玩遊戲健腦等課程。
長庚科技大學為長者提供認知、心肺功能、肌耐力的訓練，幫助長者以樂齡、逆齡、忘齡三步驟邁向健康老化、延緩失能，營造全齡健康樂遊的活動氛圍，協助長者提升健康。（編輯：謝雅竹）1110826
台塑企業26日在雲林舉辦「社區健康促進暨長者夏令營」，計有10個社區、223名長者齊聚一堂，以體適能運動方式進行競賽，盼藉此提升長者的生活品質。中央社記者姜宜菁攝 111年8月26日
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