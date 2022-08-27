新北分享捷運開發經驗 供基捷場站開發參考

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國民黨基隆市長參選人謝國樑（右4）27日與基隆市議員參訪團共同訪問新北捷運環狀線十四張站周邊開發基地，新北市長侯友宜（右5）親自接待並與眾人合影。（新北市捷運局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年8月27日

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）基隆市議會參訪團今天拜訪新北捷運環狀線十四張站，市府捷運局分享開發經驗，透過招商引資增加就業機會，帶動週遭區域發展；也盼將來基隆捷運成為翻轉基隆城市風貌關鍵。

新北市府捷運局表示，基隆市議員參訪團下午參訪新北捷運環狀線十四張站暨南機廠開發案，由捷運局分享捷運開發規劃、都市計畫變更、用地取得、招商履約經驗。

捷運局新聞稿說，新北捷鑽開發案基地（捷運十四張站暨南機廠）與新店央北、十四張整體開發區，沿環狀線自南往北串聯新板橋車站特定區、三重第二行政中心及新莊副都心，與蘆洲北側銀河灣計畫連結，形成新北核心發展軸帶，可形塑大眾運輸導向發展（TOD）城市。

市府說，一般公共建設多以徵收取得私有土地，捷運開發可讓地主回到原居住地，共享捷運建設效益，提高地主提供土地意願，加速建設效率。提前於路線規劃階段舉辦說明會，瞭解地主意願才納入開發規劃，有利於捷運建設計畫核定後，取得用地及推動開發。

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陪同接待的市長侯友宜說，基隆捷運除從八堵到南港，也會進到基隆市區，是讓基隆翻轉成長關鍵角色。未來不僅提升交通便利性，更帶動週遭產業與住商發展，翻轉基隆城鄉風貌。新北與基隆分享經驗，希望帶動北台灣生活圈共榮共好。

侯友宜接受聯訪時表示，新北捷運環狀線開發量體有10處基地，已招商成功2處，其他將陸續在年底招商完畢。預估引入新台幣652億元投資額，提供2.2萬個就業機會。（編輯：方沛清）1110827