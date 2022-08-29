鼬獾如喪屍追咬犬隻 嘉縣9月起狂犬病預防注射

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嘉義縣家畜疾病防治所日前接獲通報，有一隻鼬獾如喪屍般追咬家犬，獸醫師認為鼬獾極可能感染狂犬病，家畜所9月起辦理犬貓狂犬病預防注射防範。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年8月29日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）嘉義縣家畜疾病防治所日前接獲通報，一隻鼬獾如喪屍般追咬家犬，獸醫師認為鼬獾極可能感染狂犬病，若遭咬傷就有感染風險。家畜所9月起辦理犬貓狂犬病預防注射防範。

嘉義縣家畜所8月初接獲梅山鄉民眾錄影通報，一隻鼬獾猶如喪屍般在大白天追咬家犬，隨後竄逃到草叢中，一般人看到影片可能覺得逗趣，但家畜所獸醫師卻看得膽顫心驚。

嘉義縣家畜所長林珮如今天告訴中央社記者，正常鼬獾為夜行性動物且生性膽小，很少在白天出現並主動靠近其他動物，根據推斷，影片中追咬家犬的鼬獾極有可能已感染狂犬病。

林珮如表示，根據防檢局歷年野生動物檢測統計資料，狂犬病疫情目前雖僅侷限於鼬獾，今年截至8月，全國已檢出17例鼬獾狂犬病陽性案例，其中2例在嘉義縣竹崎鄉及民雄鄉，先前也發生多起民眾在家中遭闖入鼬獾咬傷案例，且鼬獾被檢驗出狂犬病。

林珮如指出，嘉義縣每年施打狂犬病疫苗犬貓約2萬1000隻，因山區幅員廣大，為維持狂犬病防線，家畜所與嘉義大學於梅雨季前就已完成山區犬貓狂犬病預防注射。

林珮如說，家畜所聯合各公所、動物醫院及嘉義大學於9月至11月將辦理為期3個月的「全嘉總動員－犬貓狂犬病預防注射與動保宣導活動」，各公所與動物醫院會設立疫苗快打站，防範狂犬病。

中埔鄉公所27日已率先開跑並加碼辦理犬貓絕育，嘉義大學更捐贈狂犬病疫苗500劑，共同維護毛小孩健康。（編輯：郭諭儒）1110829