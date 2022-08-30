電動車鋰電池火災救援 中市消防局採購防火毯因應

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民進黨籍台中市議員邱素貞（右）與蕭隆澤（右2）30日在議會質詢時，要求消防局對電動車火災未雨綢繆，針對相關滅火輔助設備與器材是否充足，提出因應之道。中央社記者郝雪卿攝 111年8月30日

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）電動自行車、機車及汽車日漸普及，衍生火災意外也增加，台中市議員邱素貞今天要求消防局未雨綢繆，消防局長曾進財說，鋰電池起火後會熱失控，已購置防火毯進行試用。

民進黨台中市議員邱素貞、蕭隆澤及陳淑華今天在市議會業務質詢指出，隨著電動自行車、機車及汽車日漸普及，事故也因此增加，尤其車子起火意外也時有所聞，例如藝人林志穎開電動車發生火燒車事件更引發注目。

邱素貞指出，對於電動車起火救援問題，希望消防局未雨綢繆，針對電動車火災搶救相關滅火輔助設備與器材是否充足，提出因應之道。

邱素貞表示，根據電動車專家透露，由於電動車的鋰電池裝在車子下方，如果受到外力撞擊，破裂後可能著火，產生化學反應，多起電動車車禍所引起的火災，火勢經常一發不可收拾，火勢變得難以撲滅。

邱素貞舉例說，2021年台南發生特斯拉起火意外，消防單位動用20噸的水，花了1小時時間才將火撲滅，用水量相當於燃油車的3倍，耗時也遠高於燃油車。

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消防局長曾進財表示，電動車火災是當前重要課題，電動車重擊後，發生火災機率高，會產生高溫、有毒氣體，消防員須穿好消防衣等裝備，到達現場須將車輛固定。

曾進財說，由於鋰電池發生火災後會熱失控，不會自行熄滅，已購置兩組滅火毯進行試用，如果搶救上使用成效良好，未來將擴大採購供外勤分隊使用；此外，也向水利局商借擋水板及採購包覆式防水帆布一組進行測試，以利電動車火警搶救。（編輯：陳仁華）1110830