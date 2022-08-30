中興國小新校舍啟用 林右昌：未來區域旗艦學校

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基隆市政府向教育部爭取經費加上自籌款斥資逾新台幣3.8億元，拆除中興國小3棟校舍並新闢停車場，工程歷經3年，30日舉辦啟用典禮，市長林右昌致詞表示，這所學校未來將是區域旗艦學校，發展指日可待。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月30日

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆市府向教育部爭取經費加上自籌款斥資逾3.8億元，拆除中興國小3棟校舍並新闢停車場，基隆市長林右昌今天出席啟用典禮表示，這所學校未來將是區域旗艦學校，發展指日可待。

林右昌今天出席啟用典禮接受媒體聯訪指出，中興國小「老舊校舍改建暨停車場新建工程」獲得國家卓越建設獎最佳規劃設計類獎項，基隆市府也將提報爭取公共工程金質獎。

林右昌說，工程歷經3年在開學迎新的今天啟用，感謝市府各局處與基隆市議會在經費支持，民進黨立委蔡適應也爭取行政院前瞻計畫經費新台幣1.5億元設置停車場。

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林右昌指出，市府不僅要求建築師在校園空間設計上，讓孩子能有寬敞活動空間，更整合2項計畫完成操場、停車場及開放空間，以及整理學校、體育館周邊及巷弄道路，一舉數得，學校未來將是區域旗艦學校，導入雙語學校模式，發展指日可待。

基隆市政府教育處長杜國正表示，工程總經費3億8949萬元，拆除使用逾50年的3棟老舊校舍，配合校舍改建將校舍抬高，合併新建地下停車場，設有120個汽車停車格和95個機車停車格，並以創新人字型校舍外觀及新設百米直線跑道、環狀散步空間與大型溜滑梯活動場域，帶給學童歡樂的學習環境。（編輯：戴光育）1110830