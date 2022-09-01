被控盜用陳時中簽名 民進黨南市議員選將未獲提名

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（中央社記者葉素萍台北1日電）台南市議員選舉第1選區參選人蔡宗翰在民進黨初選過程，被控盜用前衛福部長陳時中照片與簽名，雖然蔡宗翰在初選勝出，不過，民進黨中央今天決定，取消蔡宗翰提名資格，改由參選人劉米山依序遞補。

民進黨發言人謝子涵今天透過新聞稿指出，蔡宗翰於初選過程中被多人檢舉多案，其中包括未經同意使用他人簽名，宣稱唯一推薦，但未獲得授權。此外，台南市議會黨團也有絕大多數黨團成員連署，建議提名劉米山參選市議員。在參酌各方意見後，最後決定由劉米山依序遞補。

對於蔡宗翰指將提出行政訴訟，謝子涵表示遺憾。

謝子涵說，台南市議會黨團日前提出徵召建議書，建議書指出，蔡宗翰涉詐術案依黨紀處理中，致使提名參選人數尚缺額一席，為求團結爭取勝選，建請黨中央徵召現任台南市議會民進黨團總召集人劉米山，參選台南市第一選區市議員，「有絕大多數黨團成員都連署了這項提案」。

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謝子涵表示，在充分尊重地方意見下，8月31日中常會決議，台南市黨部若未能如期召開會議做出決定，或做出停權以上處分，則取消蔡宗翰提名初選參選人資格，由劉米山依序遞補；若台南市黨部如期召開會議，做出予以蔡宗翰警告之處分或不予處分，則依照初選結果，提名蔡宗翰參選。

謝子涵表示，台南市黨部原訂9月1日召開評委會，不過最後因出席人數不足流會，依照上述中常會決議，取消蔡宗翰提名資格。（編輯：林克倫）1110901