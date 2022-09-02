高雄、哥倫比亞交流智慧城市 共創產業新商機

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（中央社記者李卉婷高雄2日電）隨都市人口漸增，為管理都市而建設各種智慧化設施，引發永續智慧城市全球浪潮下，高市府與哥倫比亞卡利市政府今天透過「智慧產業商機洽談會」，進行深度交流及商業媒合。

今天活動由高雄市副市長林欽榮與哥倫比亞卡利市區域關係暨合作秘書長奧斯卡羅丹共同主持，包括高雄智慧城市辦公室、卡利市智慧城市辦公室、哥倫比亞軟體聯盟及雙方業者也共襄盛舉。

林欽榮表示，高雄是台灣工業重鎮，在智慧製造、金屬材料研發、航太業、石化產業，未來的半導體及電動車供應鏈值得彼此互相學習，交流、投資部份，高市府也正積極打造5G-AIOT智慧城市最佳落地場域，樂意與卡利市彼此借鏡觀摩。

今天會中哥國代表對高雄市智慧城市發展、智慧農業與製造業等產業數位轉型表達高度興趣。國內智慧產業相關業者則針對哥倫比亞業者在物聯網及通訊、5G基礎建設、大數據、衛星服務、智慧運輸等議題需求進行深度交流及商業媒合。高雄已成功爭取到2023年智慧城市展以台北、高雄「雙主場」方式展出，高市府邀請卡利市屆時組團來台參與交流。

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依高市府新聞局資料，人口約200萬的卡利市（Cali）是哥倫比亞第3大城市，也是哥國西南部人口最多城市。作為哥倫比亞唯一靠近太平洋沿岸主要城市，卡利市是哥國西南部主要城市和經濟中心，也是經濟增長最快城市之一，幾乎是全國平均的2倍多。

卡利市有便利捷運系統(MetroCali)，結合移動效率及永續發展，且有別於其他哥倫比亞大城市，涵蓋性將近覆蓋都會區的100%，有效節省不必要公車網路。在教育方面，卡利市也應用先進技術，在多個區域都設有3D列印教學中心，相較其他側重IT技職教育的城市，卡利市更注重跨領域發展。（編輯：孫承武）1110902