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登記截止 3人競爭台東縣長、縣議員4選區同額競選

2022/9/2 18:32
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（中央社記者盧太城台東縣2日電）下屆縣長、鄉鎮市長以及基層民意代表選舉，今天下午登記截止，台東縣長選戰除藍綠參選人外，還有1名政治素人，計3人登記；縣議員30席有61人登記，其中有4選區同額競選。

根據台東縣選委會下午5時30分登記截止資料，台東縣長選戰有拚連任的現任縣長、國民黨提名人饒慶鈴，民進黨徵召立委劉櫂豪，及政治素人陳長宏等3人登記。

縣議員部分16個選區、應選30席，總計有61人登記。其中第1選區台東市應選10席，有19人登記，為最激烈選區；其中9人拚取連任，10名新人爭出線。

另外，第3選區林東滿和許進榮（應選2席）、第9選區尤忠正、第10選區楊清順、第12選區古志成均同額競選。

根據公職人員選舉罷免法第70條，候選人數未超過或不足各該選舉區應選出之名額時，縣（市）議員選舉，為各該選舉區應選出之名額除該選舉區選舉人總數所得商數百分之十，始為當選。（編輯：黃世雅）1110902

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