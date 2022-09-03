2021致敬城鄉魅力大賞 竹市奪雙特優等7獎項
2022/9/3 14:04（9/3 14:41 更新）
內政部營建署3日舉辦2021致敬城鄉魅力大賞暨第9屆台灣景觀大獎頒獎典禮，新竹市政府共獲7項大獎，由新竹市副市長李世珍（右2）代表受獎。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月3日
（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）營建署今天舉辦2021致敬城鄉魅力大賞暨第九屆台灣景觀大獎頒獎典禮，新竹市政府共獲7項大獎，其中「步行城市計畫之重點工程」及「關新公園亮點改善工程」獲特優獎肯定。
新竹市政府今天發新聞稿表示，新竹市代理市長陳章賢受邀代表參與魅力城鄉人物專訪，透過預錄影片方式分享榮獲「城鄉魅力賞」特優獎推動歷程與經驗。
新聞稿中，陳章賢說，建設不是只有蓋建築、加設施，如何運用「減法設計」重塑都市景觀也非常重要，小城市也要有大戰略。
他指出，市府團隊以「2050城市願景」規劃長遠的城市治理目標，更積極分區、分階段，向中央各部會爭取前瞻基礎建設經費，透過設計力導入公共建設，讓城市裡許多原先陰暗潮濕、髒亂角落，變成明亮舒適的公共空間，改造後空間更大、市民更願意使用。
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陳章賢舉例，市府運用減法設計重新規劃新竹公園市民廣場，拆除田徑場高聳的看台、荒廢的游泳池。改造後環境變大、視野變寬，減法設計不但沒有扣分，反而達到開放空間、供市民多元使用的加分效果。
新竹市府指出，今天頒獎典禮由新竹市副市長李世珍代表受獎，竹市共獲頒2項特優、3項優等、2項佳作，其中「步行城市計畫之重點工程」獲城鄉魅力賞競爭型特優獎、「關新公園亮點改善工程」獲城鄉魅力賞政策引導型特優獎。（編輯：戴光育）1110903
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