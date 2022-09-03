蔡其昌出席空污論壇 批中市府未提具體作法

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台灣環境公義協會等單位3日在台中舉辦2022空污論壇，民進黨籍台中市長參選人蔡其昌（後左）出席並致詞。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年9月3日

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（中央社記者蘇木春台中3日電）民進黨籍台中市長參選人蔡其昌今天出席空污論壇，他表示，現任市長盧秀燕針對空污未提出具體作法，連前市長林佳龍的車尾燈都追不上，他提出相關政見因應，才是負責任的做法。

台灣環境公義協會今天在集思台中新烏日會議中心，舉辦2022空污論壇，蔡其昌與立委張廖萬堅及當地民意代表等人皆出席。

蔡其昌接受媒體聯訪表示，在林佳龍的時代，台中市的全國空氣品質排名是第11名，現任市長盧秀燕上任後，不是12就是13名，連林佳龍的車尾燈都追不上，更不用說有進一步改善台中空污的成績。

蔡其昌說，這4年來除了看到政治口水與算計，甚至地方政府和中央的對抗，沒有辦法看到盧秀燕提出具體作法，讓台中空氣品質更好，只是讓更多人望著谷關的空氣瓶嘆氣而已。

至於未來若當選市長改善空污的做法，蔡其昌表示，過去他與張廖萬堅等立委，在立法院提案、強力監督與具體要求，台中火力發電廠要「以氣換煤」，現在已經興建第一座燃氣機組，預計2035年燃煤機組就可以退場，全部改成燃氣，也不會造成台中缺電。

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蔡其昌指出，台中的「移動污染源」也是造成空污的重中之重，他會推動發展智慧交通、智慧停車，將公私立停車場整合，市民可透過手機APP快速找到停車位，減少尋找車位時所排放的廢氣，並要求在要投資台中的大型企業，要與市府共同投入推動燃料電池等乾淨能源設備。

在長期目標部分，蔡其昌說，要快速建立大眾運輸系統，才能降低汽機車的使用，若擔任市長他4年內要讓捷運藍線動工，並同時核定其他捷運系統路線，才能降低移動污染源，這樣才是負責任的做法。（編輯：黃世雅）1110903