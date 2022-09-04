感謝藥師協助送藥到府 盧秀燕頒獎表揚

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台中市長盧秀燕（中）4日出席台中市新藥師公會活動，會中頒發「藥事照護服務傑出獎」及「藥事服務獎」等獎項，感謝藥師在疫情期間，在第一線協助送藥到府。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月4日

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）COVID-19疫情爆發以來，台中市社區藥局出動近200名藥師協助送藥到府，台中市長盧秀燕今天頒獎表揚5名藥師「藥事服務獎」，感謝藥師第一線守護市民健康。

盧秀燕今天出席台中市新藥師公會聯誼活動，會中頒發公會「藥事照護服務傑出獎」及5名藥師「藥事服務獎」等獎項，感謝他們在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，在第一線守護市民健康。

盧秀燕致詞表示，今年4月疫情爆發以來，為保全醫療量能，市府積極推動無症狀或輕症者居家照護策略，並由社區藥局藥師提供確診民眾送藥到府服務，即早投藥展開治療，完善確診者居家照護最後1哩路。

截至今年8月底止，台中市有近200名「社區藥局藥師」提供送藥到府服務。盧秀燕說，為體恤送藥藥師的辛勞與風險，市府加碼補貼感謝付出，盼招募更多藥師共同投入送藥到府行列，照護市民健康及用藥安全。

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盧秀燕表示，在立委任內，民國103年至105年曾幫藥局、診所等修過減稅的法案，因此變成很好的夥伴。也由於過去公私關係良好，因此防疫工作整合得特別好，台中市在防疫工作表現上為六都第一，這些皆為藥師、藥局、民間醫療團隊的醫療奉獻。

台中市衛生局指出，鑑於近期疫情仍有不確定風險，中秋節將至，鼓勵長者及幼兒踴躍施打疫苗，未接種的長者、幼兒盡量避免參加聚會，也請民眾務必做好各項防疫措施，外出聚會除飲食需求、拍照外，仍要全程戴好口罩，餐飲時不得逐桌敬酒敬茶，保持社交距離及勤洗手，健康安心過好節。（編輯：黃世雅）1110904