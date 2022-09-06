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離島不離心 金馬澎3縣聯合運動會引聖火

2022/9/6 19:48（9/6 20:06 更新）
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第9屆離島3縣聯合運動會6日在澎湖天后宮由澎湖縣長賴峰偉（前中）、澎湖縣議會議長劉陳昭玲（前右）等人引燃聖火，隨後交由聖火隊傳遞至縣府前聖火台。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月6日
第9屆離島3縣聯合運動會6日在澎湖天后宮由澎湖縣長賴峰偉（前中）、澎湖縣議會議長劉陳昭玲（前右）等人引燃聖火，隨後交由聖火隊傳遞至縣府前聖火台。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月6日
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（中央社澎湖縣6日電）第9屆金馬澎離島3縣聯合運動會將於22日展開4天競技，聖火今天傍晚在澎湖天后宮引燃為活動揭開序幕。運動會主題「三縣同心 離島齊躍動」，期盼「離島不離心，離島鄉親一條心」。

離島運動會由金門、連江、澎湖3縣，每2年輪流辦理1次，今年第9屆輪澎湖縣主辦。6日傍晚縣府率先在澎湖天后宮舉行引燃母火儀式，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、議員蘇陳綉色、教育處長蘇啟昌及工作人員循古禮向天上聖母虔心祝禱活動順遂，並引燃母火。

聖火隊傳遞至縣府前聖火台，明天進行馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉傳遞，8日轉往望安鄉、七美鄉；12至15日聖火隊將搭機前往連江、金門進行聖火傳遞。

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賴峰偉表示，澎湖、金門與連江3縣都是離島縣，每2年輪流舉辦運動會，展現「離島不離心、離島鄉親一條心」，期盼藉由賽事相互激勵加油打氣，促進彼此深厚友誼，凝聚3縣同舟共濟精神。

澎湖縣政府教育處表示，這屆運動會主題「三縣同心 離島齊躍動」，22日至25日在澎湖縣內各場館舉行，有路跑、籃球、桌球、羽球，沙灘木球，慢壘、網球、磯釣等項目；金門縣、連江縣約600名隊職員選手參加。（編輯：孫承武）1110906

第9屆離島3縣聯合運動會6日傍晚在澎湖天后宮引燃聖火後揭開序幕，賽事將於22日至25日在澎湖縣內各場館舉行，期盼展現「離島不離心，離島鄉親一條心」。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月6日
第9屆離島3縣聯合運動會6日傍晚在澎湖天后宮引燃聖火後揭開序幕，賽事將於22日至25日在澎湖縣內各場館舉行，期盼展現「離島不離心，離島鄉親一條心」。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月6日
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