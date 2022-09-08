高雄券疑營業額與核發額度不符 有合作商家遭移送

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高雄市議會8日進行112年度高雄市施政計畫與總預算案報告，並由審計部高雄市審計處長張倍榮（講台站者）報告今年高雄市總決算審核應行注意事項。中央社記者曾以寧攝 111年9月8日

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）高雄市政府為鼓勵消費，去年連結中央振興五倍券發放高雄券，但遭高雄市審計處查出有高雄券申請人的營業額與核發額度未盡相符；經政風處清查，將部分相關商家移送檢調。

高雄市議會今天進行112年度高雄市施政計畫與總預算案報告，並由審計部高雄市審計處長張倍榮報告今年高雄市總決算審核應行注意事項。

張倍榮指出，重要審核意見中包含，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響經濟，高雄市政府連結中央振興五倍券發放高雄券、舉辦「高雄開就賺」振興活動，以鼓勵消費，截至去年底止共花新台幣10億2247萬餘元。

並委託高雄銀行發放及兌付，權責分工及橫向溝通不足，未確實掌握發放作業所需經費，另印製採購案未周妥規畫，導致已製印的票券停發留存，應檢討改善。

國民黨高雄市議員邱于軒質詢指出，先前已有議員議會質詢，疑有人透過振興券換高雄券的機制賺取利差；最終審計報告也指出「有申請人的營業額與核發額度未盡相符」，詢問張倍榮處理情況。張倍榮答詢說，已要求市府政風處進行清查，政風處也回覆清查後已將相關商家移送檢調。

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針對審計處意見，高雄市政府在回覆表示，相關作業經費依實際需求滾動調整，並由111年公務預算支應；另因部分店家振興成效提前達標，因此採動態調整，未來將加強相關配套，審視資源分配情形；未使用票券部分已盤點封存，未來將加強執行前置規畫評估。

「高雄開就賺」活動去年10月起跑，在高雄市百貨、旅宿及餐飲等夥伴店家，持振興五倍券消費滿額就送高雄券。高市府規範夥伴店家依約定方式兌換，在高雄券發放完畢後，需以「千」為單位，備妥1比5金額的振興五倍券，向高雄銀行申領到對應額度高雄券。（編輯：孫承武）1110908