淡水漁人碼頭月亮造型煙火9日登場

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2022淡水漁人碼頭煙火秀9日晚間將登場，分別在9日、11日、18日與25日打造400公尺海景煙火，其中首尾2場會施放9分9秒，11日及18日為6分6秒，以璀璨花火點亮港區夜空。圖為往年活動畫面。（新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月8日

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（中央社記者高華謙新北8日電）明天是中秋連假首日，淡水漁人碼頭煙火秀同步登場，晚間8時將有長達9分9秒煙火點亮漁港夜空，其中特殊的月亮造型煙火更是全台首放。建議民眾可搭乘大眾運輸，避免受交通管制塞車所苦。

新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，今年漁人碼頭煙火自中秋連假開始登場，分別在9日、11日、18日與25日打造400公尺海景煙火，其中首尾2場會施放9分9秒，11日及18日為6分6秒。

明天的煙火秀將以國慶煙火規格的6寸主力高空彈煙火開場，加上1/2牡丹煙火彈雙色系搭配，象徵夏天與秋天季節交替到來，同時配合中秋佳節，施放全台首見的月亮造型及愛心造型煙火。

此外，全長196公尺的情人橋也披上932盞的LED燈，大綻紫色；木棧道既有路燈掛上星球燈，Love廣場草皮設置9大行星的星球落地燈與玉兔燈，增加中秋月圓及節慶氣氛；而中秋連假持續展演的夜間水舞，也會應景播出歌曲「月亮代表我的心」。

新北市漁業處說，漁人碼頭4場煙火秀都在晚間8時施放，當天下午4時至晚間9時進行漁人碼頭周邊交通管制，範圍包括觀海路、中正路二段、中正路二段51巷等。

民眾可搭捷運到淡水站轉乘紅26公車；搭捷運到紅樹林站轉乘淡海輕軌到淡水漁人碼頭站；或搭乘紅26公車至輕軌漁人碼頭站，就能輕鬆到達。不過自下午4時起，紅26公車不駛進港區內，民眾須由中正路一段87巷8弄的臨時公車站牌上下車，再步行到漁人碼頭。

管制期間，汽機車禁止進入中正路二段51巷，腳踏車須牽行，YouBike輕軌漁人碼頭站暫停開放借還車。若在管制期間要進入漁人碼頭，須從後哨（第2出入口）進出。

港區內停車場滿載時，實施滿場及出入口管制，禁止車輛進入漁人碼頭，港區外圍部分道路如觀海路、中正路二段與濱海路三段開放路邊雙邊停車。

散場時，車輛由漁人碼頭後哨（第2出入口）出場；行人則在中正路二段51巷啟動3條管制路線，分流步行、輕軌及公車共3條人行專屬動線。

如果不想出門，可在「新北旅客YouTube」直播平台（https://reurl.cc/ERgYjK）同步觀賞4K即時影像煙火秀。（編輯：張銘坤）1110908