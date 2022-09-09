產學攜手引進綠能發電新技術 點亮大同、大禮部落

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）花蓮秀林鄉大禮、大同部落用電仰賴柴油發電機及太陽能板，國立東華大學媒合綠能產業，引進發電效能更高的光電系統，並帶進維管觀念，提升現有太陽能板發電量，盼能延長電力使用時間。

大同、大禮部落位在太魯閣國家公園，海拔約1200公尺，目前仍有20餘戶太魯閣族人留在山上務農及經營民宿，雖距離山下約10公里，因車子到不了，居民進出只能靠雙腳，電力系統尚未布建，供電靠著柴油發電機、太陽能板發電支應，曾有著「黑暗部落」的稱號。

東華能源科技中心主任白益豪今天接受中央社記者訪問指出，大同、大禮部落現有太陽能光電設備是6年前由台南社區大學團隊義務協助各家戶建置，因缺乏維護、耗材更換，發電效率不佳，供電時間有限，居民多以柴油發電為主要電力來源。

東華大學能源科技中心、洄瀾共好大學社會責任中心及工業技術研究院共同合作推動的「工研院社會公益-科技應用與服務：送電到大同部落」計畫，進行為期一年系統性改善、建置計畫。

白益豪指出，從現有太陽能板改善、架設太陽能路燈、架設一座5kW級獨立型太陽能供電系統示範點及太陽能板維護管理觀念，目前陸續完成。

白益豪說，山上23戶住民家中有1至2片太陽能板及儲能電池，因使用多年且沒有維護，太陽能板上覆蓋樹葉或被樹蔭遮住，導致發電量降低，改善前僅能提供最多4小時照明使用，經團隊教導維管觀念，照明時間拉長到8小時。

這項計畫也獲廠商贊助光電設備，團隊選定大同部落族人張隆福家屋作為示範點，設置14片太陽能板、100公斤的磷酸鋰鐵電池及管理系統與太陽能發電系統連接整合，白益豪說，新的光電系統每天可發電約12度，可供應全天照明、冰箱及吹風機等基本家電使用。

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張隆福說，過去因太陽能光電供電有限，族人多仰賴柴油發電機為主要電力，但柴油有運送困難及保存危險的疑慮，光電系統安全性更高，他願意將家屋作為族人、山友緊急救災救助的電力供給，或提供族人充電服務，作為部落綠色能源知識散播的窗口。

白益豪說，引進綠能光電盼能有效取代柴油發電機作為主力供電來源，感謝各個單位的贊助，接下來會持續整合各界資源，陸續在大同、大禮部落建置足以支應用電所需的光電系統。（編輯：黃世雅）1110909