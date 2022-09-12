台中機車騎士為輪椅男子穿雨衣 網友大讚溫暖

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台中地區11日接連降雨，有網友在臉書分享台鐵大慶站外暖心畫面，一群機車騎士協助騎電動輪椅的男子穿上雨衣，網友大讚社會溫暖。（圖取自爆料公社臉書社團facebook.com）

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（中央社記者蘇木春台中12日電）受颱風梅花外圍環流影響，台中地區昨天接連降雨，有網友在臉書分享在台鐵大慶站外，目擊一群機車騎士，協助一名騎電動輪椅男子穿上雨衣，並分享暖心畫面，網友大讚社會溫暖。

受颱風梅花外圍環流影響，台中地區11日白天不斷有間歇性降雨，有網友昨天在臉書（Facebook）社團「爆料公社」發文表示，當天在台鐵大慶站附近道路，發現一名騎乘電動輪椅的男子，在馬路旁待一陣子，原以為在等人或要過馬路。

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網友表示，待紅燈時有4人騎機車停等路旁，並下車討論路線的同時，騎電動輪椅的男子上前尋求協助，原來是要請他們協助穿雨衣，機車騎士們合力幫忙，甚至還用手機拍了背面的照片，詢問穿戴是否可行。

網友最後在貼文中對機車騎士們致謝，並附上一群人協助輪椅男子穿雨衣的照片。貼文引發許多網友共鳴，並紛紛留言「真的是社會溫暖」、「年輕人做好事！值得鼓勵」、「社會處處有溫暖」。（編輯：卞金峰）1110912