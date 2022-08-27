母女捐秀髮 助重症兒童重拾自信展希望

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南27日電）家住台南的黃瓔蕙及19歲女兒黃儀真均留有一頭秀麗長髮，由於女兒即將北上就讀大學，母女倆決定捐髮給有需要的癌症病友，將長髮化為祝福禮物，希望帶給癌症病友希望。

捐髮儀式上午在米蘭時尚髮型舉行，黃儀真髮長有180公分，引來現場一陣驚奇。髮型設計師將頭髮分束、綁髮、剪下，捐贈給南市社會局輔導成立的台南市重症兒童關懷協會，並由協會常務監事蔡雅惠代表受贈及回贈感謝狀。社會局長陳榮枝、台南市聖恩愛心會理事長陳柏榕也到場見證支持這項公益活動。

南市重症兒童關懷協會常務監事蔡雅惠表示，協會是一個由大台南地區重症兒童家長及社會各界善心人士組成，提供重症家庭協助與支持，協會1年大概送出約20頂真髮，無償提供罹癌病友更勇敢走出新人生。協會獲知黃媽媽因親人長輩是癌症患友，感同身受而有意捐髮做公益，感謝大學新鮮人黃儀真以及媽媽的善舉。

黃儀真表示，雖然會捨不得留了19年的長髮，在剪下第一刀的時候也差一點哭了，但9月即將開始新生活，決定要給自己一個特別的紀念，因此決定捐出頭髮，她深信「捨得付出愛的人，一定會得到更多滿滿的愛」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媽媽看著短髮的女兒直呼「短髮更俏麗活潑，任何髮型都適合妳」，現場的人也一陣驚呼「長髮、短髮都好正」。黃瓔蕙也捐出了30公分的長髮，母女2人的義舉也印證「人美心更美」。

社會局表示，也因為有這些無私奉獻的善心團體及熱心人士，使台南更溫暖更有人情味，社會局長期媒合民間資源照顧弱勢民眾與家戶，透過這些捐助單位善行義舉，讓善的循環產生更多正面力量，把滿滿的愛傳送給更多人。民眾有捐贈意願，可聯繫社會局社會救助科06-2995686洽詢。（編輯：黃世雅）1110827