財產申報名下無房 盧秀燕：住父母家未來會繼承

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中議員林祈烽今天說台中市長盧秀燕擔任省議員時，名下有6戶房子，但現在財產申報書顯示卻沒房子。盧秀燕說，6戶房子為借名登記，目前住父母家，未來房子將由她繼承，不需要買房。

台中市議會今天召開定期會，盧秀燕因日前腿傷手術，將施政報告延至今天舉行，民進黨籍台中市議員林祈烽對於施政報告中，盧秀燕提及「台中，是我們的家」的內容，他提出質疑，盧秀燕的財產申報在台中市都沒有房屋和土地，市長的家在哪裡。

林祈烽指出，盧秀燕在擔任省議員時，有買了6戶房子，當了20幾年的民意代表，現在又是市長，但盧秀燕和先生在台中市都沒有置產買房，盧秀燕對台中的房地產和台中市未來發展是不是有特別看法。

盧秀燕表示，目前住在父母的家，因父母是她奉養，家中也沒男生，父母的房子將來會留給她，因此沒有買房子的需要。

她說，原來她名下的房子都不是買的，因公公在經營建設公司，借名登記在子女名下，賣掉後就塗銷貸款了。她強調，「我有家，我有房子」。（編輯：卞金峰）1110912