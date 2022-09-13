台南巨萌Tsum Tsum趕工充氣 「奇奇」氣球炸裂

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2022迪士尼慶典「米奇與好朋友CHILL遊台南」9日起在台南安平遊憩碼頭登場，不過有15公尺高的Tsum Tsum氣球13日晚間再度充氣時，因趕工不慎造成角色之一的「奇奇」（右上）爆開。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月13日

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（中央社記者張榮祥台南13日電）「米奇與好朋友CHILL遊台南」9日在台南安平遊憩碼頭登場，巨萌Tsum Tsum於11日晚上梅花颱風來襲而消風躺平，今晚再度充氣時因趕工造成「奇奇」炸裂，靜待修復。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧證實，由8個角色組成的巨萌Tsum Tsum，今晚7時許再度充氣時，吸引不少人圍觀，廠商趕工造成其中之一的「奇奇」炸裂，只好將剩餘的7個角色消氣，平躺在碼頭上。

15公尺高的巨萌Tsum Tsum重達約600公斤，是「米奇與好朋友CHILL遊台南」的主角之一，活動9日登場，中秋連假吸引逾15萬人次朝聖，即使連假過後，每天還是有至少3000人次到場。

適逢梅花颱風來襲，市府決定11日晚上先將巨萌Tsum Tsum消氣，待14日再充氣亮相登場，但因梅花颱風遠離，台南沿海天氣轉佳，市府決定今晚提前充氣，未料造成「奇奇」炸裂。

觀旅局人員告訴中央社記者，巨萌Tsum Tsum今晚再度充氣時，廠商希望讓圍觀群眾開心取景拍照，卻因操作太快，「奇奇」炸裂，引來一陣驚呼，廠商將漏夜修復。

觀旅局人員表示，除水上Tsum Tsum靜待修復，陸地的米奇光球森林氣球今晚7時已恢復展示。（編輯：謝雅竹）1110913