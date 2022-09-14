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台南Tsum Tsum「奇奇」充氣炸裂 清晨修復見客

2022/9/14 10:49（9/14 11:01 更新）
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「米奇與好朋友CHILL遊台南」的巨萌Tsum Tsum，13日晚上在台南安平遊憩碼頭趕工充氣，造成角色之一的「奇奇」炸裂，廠商連夜修復，14日清晨見客。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月14日
「米奇與好朋友CHILL遊台南」的巨萌Tsum Tsum，13日晚上在台南安平遊憩碼頭趕工充氣，造成角色之一的「奇奇」炸裂，廠商連夜修復，14日清晨見客。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月14日
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（中央社記者張榮祥台南14日電）「米奇與好朋友CHILL遊台南」的巨萌Tsum Tsum，昨晚在台南安平遊憩碼頭趕工充氣，造成角色之一的「奇奇」炸裂，廠商連夜修復，今天清晨放慢腳步再充氣，恢復原貌見客。

15公尺高的巨萌Tsum Tsum重達約600公斤，是「米奇與好朋友CHILL遊台南」的主角之一，活動9日在台南安平遊憩碼頭登場，中秋連假吸引逾15萬人次朝聖，即使連假過後，每天還是有至少3000人次到場。

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適逢梅花颱風來襲，市府決定11日晚間先消氣，待14日再充氣亮相，但因梅花颱風遠離，台南沿海天氣轉佳，市府決定昨晚7時許提前充氣，吸引不少人圍觀，未料廠商趕工，造成8個角色之一的「奇奇」炸裂，剩餘7個角色只好又消氣，平躺在碼頭上。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧告訴中央社記者，廠商連夜修復，今天凌晨2時許完成，且記取昨晚教訓，放慢腳步充氣，清晨5時許恢復原貌見客。而陸地的米奇光球森林氣球昨晚7時已恢復展示。（編輯：郭諭儒）1110914

郭貞慧
台南巨萌Tsum Tsum趕工充氣 「奇奇」氣球炸裂 台南優質民宿認證計畫開跑 建立特色品牌
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