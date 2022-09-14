金門大橋通車前 健走活動將先登場

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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）交通部高速公路局第二新建工程處今天表示，金門大橋可望10月25日完工，等待驗收後即可通車。縣府參議陳金增說，正式通車前，將在大橋上辦理金門馬拉松休閒賽事暨鄉親健走。

陳金增下午和縣府教育處人員到大橋現勘，指示民眾和跑友的安全最為重要，軍警消等相關人員在交通管制方面，務必做到盡善盡美。

陳金增受訪時表示，2022年金門馬拉松休閒組因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延到金門大橋完工辦理，到時將與鄉親跨海大橋健走合併舉行；由於大橋完工明確日期未定，健走活動確切時間要等到9月底才會明朗，估計在10月底、11月初辦理。

陳金增表示，2022金門馬拉松休閒組有1萬2000人報名，加上預估會有7000名鄉親自由參加，到時可望有1萬9000名民眾在大橋上開跑。

金門大橋在7月下旬合攏後，施工團隊如火如荼進行後續主邊橋兩側護欄、照明工程、植栽景觀及交通等工程等。高公局人員今天表示，預定10月25日完工，完成驗收後正式通車。

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教育處表示，金門大橋健走活動辦理方式將採開放形式辦理，無須報名，將在白天時段開放橋面，供縣民及原報名2022金門馬拉松休閒組的跑友參與健走，橋面及引橋路段全長約5.4公里，民眾可自由選擇想上橋的時間，在大橋上遠眺壯闊海景，享受運動、享受健康。

連接金門本島和烈嶼鄉的金門大橋西起烈嶼鄉湖埔路，東到金門本島金寧鄉湖下慈湖路，全線5.4公里，其中跨海橋長4.8公里。交通部表示，金門大橋是台灣地區首座極具高風險性及高技術性的長跨距海上特殊公路橋梁。（編輯：謝雅竹）1110914

交通部高速公路局第二新建工程處14日表示，持續趕工中的金門大橋可望10月25日完工，等待驗收後即可通車。中央社記者黃慧敏攝 111年9月14日