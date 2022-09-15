台7線大曼路段坍方 搶通後將管制通行至9/21

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受到颱風影響，台7線49.8公里大曼路段14日發生上邊坡大規模坍方，公路總局第一區養護工程處及復興工務段積極搶修。（一工處提供） 中央社記者葉臻傳真 111年9月15日

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（中央社記者葉臻桃園15日電）受到颱風軒嵐諾及颱風梅花影響，台7線49.8公里大曼路段昨天發生上邊坡大規模坍方。公路總局第一養工處今天表示，稍早已完成坍方清運，預計下午4時起實施管制通行至21日。

交通部公路總局第一區養護工程處發布新聞稿表示，由於大規模坍方，台7線47公里巴陵路段及65公里明池路段採取行車管制，並由一工處與復興工務段積極搶修，原計今天中午能完成搶修。

復興工務段向中央社表示，由於坍落邊坡仍有零星碎石掉落，為維護現場施工人員安全，數次中斷清運作業，搶通期程受到延後，但已在下午約1時完成坍方清運，目前進行路面清理中，預計下午4時完成臨時設施放置後開放管制通行。

第一區養護工程處表示，由於現場觀察，該處邊坡裸露且仍處不穩定狀態，為確保用路人行車安全，將辦理管制通行及夜間預警性封閉。

管制部分包括，即日起至9月21日，每天上午8時至晚間7時，每整點放行10分鐘，假日戒護通行、不施工；每天晚間7時起，實施預警性封路至翌日上午8時，請用路人配合現場交通管制人員指揮通行。（編輯：方沛清）1110915