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楊文科訪人瑞慶重陽 田馥甄外公分享長壽秘訣

2022/9/19 16:34
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣19日電）新竹縣長楊文科今天拜訪7名百歲人瑞。其中住在新豐鄉的100歲宋增土是藝人田馥甄（Hebe）的外公，他向大家分享每天吃8分飽、多運動等長壽秘訣。

新竹縣政府發布新聞稿表示，為慶九九重陽節，楊文科展開拜訪轄內百歲人瑞行程，致贈敬老禮品、敬老狀與金鎖片，與長輩們寒暄一番，祝福健康快樂。

楊文科今天到新豐鄉拜訪田馥甄的100歲外公宋增土，宋增土開心接待，還帶著楊文科參觀兒子送他的組合屋，平常可以唱卡拉OK、開伙、洗澡，樣樣都能自己來。

宋增土分享，他的長壽秘訣是每天吃飯8分飽，多吃青菜，少吃油，也跟著社區協會上台比賽跳舞，生活快樂自在。

宋增土的兒子宋鴻康說，爸爸以前在鐵路局工作6年，從小耳濡目染的他也考進鐵路局；田馥甄從小跟爺爺感情好，也很孝順，時常回來看外公，大家都引以為傲。

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宋鴻康說，宋增土的養身之道就是心中無所求，對人不會斤斤計較，保持快樂的心情，常運動走路，也常到社區關心獨居老人，協助發便當、量測體溫及血壓等，還與長者分享養身秘訣就是「人要快樂」。

楊文科於稿中表示，宋增土是有福報的人，育有6兒、3女，曾當選模範父親，家庭和樂融融，每天保持心情愉悅，還參與協會與大家跳舞，展現活力，平日還在廟裡擔任志工，待人和善，透過身教教育孩子，獲得許多鄉親們的尊敬。（編輯：張雅淨）1110919

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