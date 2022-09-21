兒子遭質疑是標案承包商 林明溱：若是就辭縣長

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南投縣議會定期會21日進行縣政總質詢，國民黨議員張嘉哲指出，民進黨議員賴燕雪日前指縣長林明溱（圖）的兒子林儒彬是垃圾處理廠商，他認為問題很嚴重，盼林明溱說清楚。林明溱則強調，林儒彬若是廠商，他馬上辭縣長，否則請賴燕雪退選南投市長。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年9月21日

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投縣長林明溱兒子林儒彬遭參選南投市長的縣議員賴燕雪質疑是廠商，且承包縣府垃圾處理標案，對此，林明溱今天說，林儒彬若是廠商，他立刻辭縣長，若不是，請賴燕雪退選。

南投縣議會定期會今天進行縣政總質詢，南投縣議員張嘉哲說，縣議員賴燕雪於19日審查會時指林明溱的兒子林儒彬是垃圾處理廠商，他認為問題很嚴重，希望林明溱說清楚。林明溱回應說，林儒彬若是廠商，他馬上辭縣長，否則請賴燕雪退選南投市長。

林明溱表示，賴燕雪在議會質詢公開誣指兒子林儒彬是廠商，且得標南投市垃圾處理，他除嚴正譴責，並公開言明請賴燕雪拿出證據，若證明真實，他願意辭去南投縣長職務，但事實只有一個，參選人不該為選舉而信口開河、胡亂說話不負責，這簡直就是惡意抹黑。

對於民進黨南投縣長參選人蔡培慧的垃圾問題對策，林明溱說，蔡培慧最近主張興建綠能中心，與縣府先前遭竹山鎮長陳東睦抵制的綠能中心規劃案如出一轍，縣府提案，陳東睦反對，如今蔡培慧也是主張設立綠能中心，陳東睦卻不反對了，這是很奇妙的問題。

賴燕雪19日質詢縣府環保局長李易書時說「為何這家公司名字叫林儒彬」，李易書隨即回應資訊有錯，但賴燕雪仍說「為何這家公司背後人員叫林儒彬」；李易書今天表示，環保局試辦垃圾電漿處理計畫，依政府採購法公開招標，有一家高創環能有限公司投標，公司代表人鐘芳婷，設在台中市大里區。（編輯：謝雅竹）1110921