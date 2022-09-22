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7區國小特色遊戲場啟用 林右昌盼學童快樂成長

2022/9/22 16:31（9/22 16:46 更新）
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基隆市政府在7行政區各選定1所國小打造特色兒童遊戲場，22日在長樂國小舉行聯合啟用典禮，市長林右昌（立者右7）表示，兒童遊戲場不只是遊樂空間，更是教育環節中很重要的養分，希望學童能在遊戲中快樂成長。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月22日
基隆市政府在7行政區各選定1所國小打造特色兒童遊戲場，22日在長樂國小舉行聯合啟用典禮，市長林右昌（立者右7）表示，兒童遊戲場不只是遊樂空間，更是教育環節中很重要的養分，希望學童能在遊戲中快樂成長。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月22日
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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市政府投入近新台幣3000萬元，於7個行政區各選定1所國小打造特色兒童遊戲場已全數完工，市長林右昌今天出席在長樂國小舉行的7區落成啟用典禮，期盼學童在遊戲中快樂成長。

林右昌接受媒體聯訪指出，兒童遊戲場融合學校課程、空間營造及學童體適能需求，同時將學校環境高差造成的不便、陰暗角落等，運用妥適的設計變化，並透過校園師長和學童參與設計發想，打造孩子夢想樂園。

林右昌表示，兒童遊戲不只是遊樂空間，更成為教育環節中很重要的養分，遊戲場的打造經驗也獲教育部高度評價，成為其他縣市參考範例。

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市府教育處指出，7區校園遊戲場各有不同特色，例如，長樂國小以水蠆及蜻蜓為主題，搭配學校地形金龍湖特色，呼應現地自然環境及生態。成功國小則結合學校特色推廣音樂教育文化，以建物高低落差納入整體規劃，並配合原有牆壁設計通透性，藉此延伸視覺感，拉近社區與學校距離。

市府教育處長杜國正表示，教育處正根據7所國小兒童遊戲場特色編撰童書繪本，預計年底完成，學童未來除可從繪本認識遊戲場，了解遊戲場教育意涵外，也提供親子共讀學習機會。（編輯：張銘坤）1110922

基隆市政府斥資在7個行政區各選定1所國小，打造特色兒童遊戲場，現已全數完工，其中長樂國小以水蠆及蜻蜓為主題，搭配學校地形金龍湖特色，呼應現地自然環境及生態。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月22日
基隆市政府斥資在7個行政區各選定1所國小，打造特色兒童遊戲場，現已全數完工，其中長樂國小以水蠆及蜻蜓為主題，搭配學校地形金龍湖特色，呼應現地自然環境及生態。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月22日
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