重陽節將屆 楊鎮浯走訪鄉鎮探視人瑞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門縣今年正好百歲以及超過百歲的人瑞共有63人，在重陽節前，縣長楊鎮浯今天走訪5鄉鎮，向其中幾名長者請安，並代贈總統府敬老狀，老人家和家屬都倍感安慰。

縣府發布新聞表示，重陽節將屆，縣長楊鎮浯今天由金城鎮長李誠智、金沙鎮長吳有家、金寧鄉長楊忠俊、烈嶼鄉長洪若珊和金湖鎮秘書陳書文等人陪同，探視洪水件、黃為治、李蔡秀儉3名滿百歲人瑞，以及蘇秀眼、黃莊淑靜2名超過百歲人瑞，並致贈百歲人瑞重陽禮品，祝賀佳節愉快。

縣府社會處表示，楊鎮浯致贈老人家縣府準備的瓷瓶敬老酒禮盒、電燉鍋禮品，同時代為贈送總統府及衛生福利部所贈的敬老狀、金鎖片賀節禮給洪水件、黃為治、李蔡秀儉3名滿百歲人瑞。長輩及家屬都很珍惜收到這些珍貴的禮物，感謝縣府和中央的關懷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據社會處統計，金門地區今年正好百歲以及已超過百歲的人瑞，共有63人；今年滿百者有14人，超過百歲者49人；其中以金城鎮19人最多，金湖鎮14人次之、金沙鎮10人，金寧鄉8人、烈嶼鄉7人；此外，烏坵鄉也有1人。

社會處長董燊表示，這些超過百歲人瑞當中，最年長的是金湖鎮呂吳緞及金城鎮李羨音、方能巧3名老太太，都是民國1年出生，今年高齡110歲。（編輯：謝雅竹）1110922