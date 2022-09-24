逾15年號誌燈桿340座 北市：巡查發現異常汰換

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（中央社記者劉建邦台北24日電）彰化縣發生號誌燈桿底座鏽蝕，疑被強風吹倒壓傷女騎士案。台北市議員發現，北市設置15年以上號誌燈桿，共340座，交工處今天表示，巡查若發現底座鏽蝕等異常，會汰換更新。

無黨籍台北市議員楊靜宇發布質詢資料指出，彰化縣員林市日前發生一起意外，女騎士疑遭被強風吹倒號誌桿壓傷，調資料發現，台北市15年以上號誌燈桿共340座，其中超過30年有68座，士林區、北投區各10座、15座占最多，且有些號誌燈桿無法得知設置時間。

楊靜宇表示，台北市政府有設號誌燈桿例行巡查流程，每4個月巡查1次，巡查項目為燈面、控制器、觸動按鈕等設施，卻未檢查結構或底座，要求應透過精密儀器檢查號誌燈桿底座、內部等處，才能防範發生類似意外。

北市交通管制工程處指出，北市2709處路口有設號誌燈桿，都是民國90年建置，燈桿為L型，比傳統號誌燈桿結構穩定，針對巡查，會先派員以目視觀看外觀是否鏽蝕等狀況，若有異常，會評估立即汰換更新。

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交工處表示，至於以精密儀器檢查號誌燈桿內部等處，會找專家學者討論相關方式，了解是否有類似儀器可使用，且彰化縣發生意外後，已要求巡查員巡視號誌燈桿時更嚴謹，發現些微異常，就立即回報，目前未曾發生類似狀況。

彰化縣員林市2日發生女騎士行經路口時，號誌燈桿疑受颱風影響被強風吹倒，女騎士傷重送醫，號誌燈桿底座有鏽蝕且設置30年以上。（編輯：方沛清）1110924