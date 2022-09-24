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用教育翻轉恆春半島 創新基地打造青年人才搖籃

2022/9/24 15:14（9/24 15:16 更新）
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屏東縣政府與「為台灣而教教育基金會」合作，在車城國小溫泉分校設立屏東教育創新基地，24日啟用，屏東縣長潘孟安（中著襯衫者）出席見證。中央社記者李卉婷攝 111年9月24日
屏東縣政府與「為台灣而教教育基金會」合作，在車城國小溫泉分校設立屏東教育創新基地，24日啟用，屏東縣長潘孟安（中著襯衫者）出席見證。中央社記者李卉婷攝 111年9月24日
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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）屏東縣政府與「為台灣而教教育基金會」合作，在恆春半島設立屏東教育創新基地，今天啟用，為青年教育人才與資源匯聚點，期待均等優質學習環境，打造青年人才搖籃。

為台灣而教教育基金會（Teach For Taiwan,TFT）是教育非營利組織，提供教育人才專業培育與媒合，為全台有需求的偏鄉小學注入師資。2015年起與屏縣府合作，培訓青年進入校園任教，其中在屏東就有86人；今天啟用的屏東教育創新基地位於車城國小溫泉分校，也是TFT團隊長期合作學校之一。

縣長潘孟安出席啟用典禮致詞指出，有TFT團隊投入，挹注了恆春半島的教育人才資源。

潘孟安也分享屏東為教育推動的努力，如融入美學整建老舊校舍及廁所，提供學童安心求學環境；活絡閒置校園空間，像九如國小舊址變成全人照顧中心、南華國小打造為智慧農業學校，這次溫泉分校轉型為教育人才的培育基地，期待成為融合地方創生的典範模式。

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TFT創辦人劉安婷表示，TFT是「教育創新合作社Education CoLab」成員之一，不僅TFT進駐基地，教育創新合作社成員均一教育平台基金會、誠致教育基金會（KIST實驗學校）也同步進駐屏東，3個組織將合力補足社會和教育的城鄉差距。

縣府勞動暨青年發展處指出，未來TFT團隊一方面致力於打造優質的軟硬體空間，舉辦講座、增能課程及工作坊，展現人才青年教育多元可能，同時媒合地方教育工作者與文史工作室，激盪出跨領域的思考與對話，共構偏鄉創新教育的新典範。（編輯：黃世雅）1110924

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