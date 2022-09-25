沈慧虹：攜手林盈徹 延續香山建設力

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左6）25日出席竹市議員參選人林盈徹（左7）競選總部成立大會表示，過去香山完成許多建設，盼延續建設力，讓香山人與新竹人光榮。（沈慧虹競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月25日

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（中央社記者郭宣彣新竹市25日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天出席議員參選人林盈徹競總成立大會表示，過去香山完成許多建設，如茄苳大道向東延伸、青青草原等，盼延續建設力，讓香山人與新竹人光榮。

民進黨新竹市議員參選人林盈徹今天成立競選總部，民進黨團總召柯建銘、前新竹市長林智堅與沈慧虹均出席。沈慧虹致詞表示，香山土地是新竹市的一半，更是新竹的靠山，過去8年市府團隊在香山區發展，透過設計力導入公共建設。

沈慧虹說，如在交通部分，有元培街148巷、三姓橋路、公道三路等工程，景點有青青草原、17公里、港南運河等，從交通、休閒、民生到教育建設全部升級。

林智堅致詞表示，這次選舉攸關是否延續新政治文化，還是讓舊勢力班師回朝，期盼民眾支持沈慧虹、林盈徹，讓新竹發展更好。

林智堅說，他7月初到桃園市參選市長，30多天來受到網路、報紙、電視新聞攻擊，但從參選到退選，他不曾流下一滴淚，但只有內心滿滿自責，對新竹人很抱歉，也因選舉抹煞這8年的新竹經驗與新竹光榮。

林盈徹致詞表示，過去在林智堅、沈慧虹團隊帶領下，成就新竹市黃金8年，從失落中找回城市的認同與光榮感，也因沈慧虹重視香山，今年首度在北香山與南香山都有競選總部，盼讓民眾看見新新竹隊，要創造超越過去8年的決心。（編輯：李錫璋）1110925