柯文哲：北市敬老金660元10/3起至加值機嗶悠遊卡入帳

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北市長者10月3日起至年底持敬老卡或愛心卡，至4大超商或悠遊卡加值機靠卡，新台幣660元即入帳卡片，沒有使用期限與購物限制。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）台北市長柯文哲今天宣布，10月3日起至年底持敬老卡或愛心卡，至4大超商或悠遊卡加值機靠卡，新台幣660元即入帳卡片，沒有使用期限與購物限制，「可以想要去哪裡玩了」。

台北市社會局今天舉辦「慢老生活節」暨敬老愛心儲值金記者會，柯文哲致詞時表示，本來長者有每個月480點可以使用，但這3年因為疫情大家不敢出門、使用量很低，剩下的錢要發還給長者。

柯文哲說，從10月3日下週一起到年底，持敬老卡或愛心卡，到4大超商或台北捷運公司加值機去靠卡，660元即入帳卡片，沒有使用期限與購物限制。

柯文哲並表示，屆時4大超商一定會祭出優惠方案，讓這660元用起來更物超所值，民眾也可以思考要去哪裡玩，「660可以玩一天沒問題」。

社會局補充，因為超商店員很忙，所以社會局推出了一個小口訣「我要領660」，去超商時只要告知店員一聲，店員設定後再靠卡即可。

根據台北市社會局網站資訊，敬老悠遊卡可用於捷運、公車、計程車、YouBike、貓纜、公營場館及運動中心等，申請資格為設籍並實際居住台北市年滿65歲（原住民55歲），以及居住台北市持有外僑永久居留證的65歲外國人。（編輯：方沛清）1110927