北市敬老金恢復普發1500元 追加預算2.3億元

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台北市社會局23日表示，估65歲以上長者今年重陽節起就能領到1500元敬老金。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北23日電）台北市長蔣萬安推動恢復普發新台幣1500元重陽敬老金，北市社會局今天說，估65歲以上長者今年重陽節開始就能領到1500元敬老金，約55萬人受惠，須追加2.3億元預算。

台北市前市長柯文哲上任後取消每年重陽節普發1500元敬老金，後來在議會要求下恢復發放，在「台北市重陽敬老禮金發放金額標準」中明訂以前2年歲入歲出餘絀平均值的10%為財源，上限為1500元。

蔣萬安上任後宣示朝向恢復發放1500元，社會局隨即啟動修法作業，將財源依據及上限取消，修正案目前已通過市政會議審議，就等追加預算案送到議會通過。

社會局長姚淑文今天接受媒體電訪表示，預估今年重陽節65歲以上長者就可以領取1500元敬老金，99歲以上長者更可以領到1萬元，共約有55萬人受惠，須追加2.3億元預算。

至於領取方式，姚淑文指出，持有敬老卡的長者約46萬人，經過民政局協助調查，大部分里長與里幹事贊成先靠卡再親送，所以符合領取資格長者，今年9月開始就可以前往4大超商、美廉社等靠卡領取儲值金。

姚淑文說，重陽節後還沒領的長者會協助匯入銀行帳戶，或造冊請里長或里幹事親送到府，請領資格將保留至年底；99歲以上長者則皆由里長或里幹事親送。

民進黨籍台北市議員簡舒培說，北市府這次宣布追加發放敬老金，議會藍綠黨派都會支持，但追加預算卻未送到議會審查，且稱僅需備查，蔣萬安就對外宣布，曾經擔任過立委的蔣萬安，不清楚相關行政程序嗎。

她表示，北市府要增加發放敬老金的金額，應向議會進行溝通，並講清楚相關預算來源及要從那些費用支應，更要遵守財政紀錄，別以為北市府是藍營執政，議會多數席次都是國民黨，就能為所欲為，把議會當成橡皮圖章。

國民黨籍台北市議員詹為元說，蔣萬安只是恢復前市長柯文哲當時發放重陽敬老金1500元，且蔣萬安當時競選市長時就提到會恢復敬老金，北市府只是回到原本發放金額。

他表示，針對發放敬老金，蔣萬安提到不會舉債，且追加2.3億元預算，會監督是否遵守承諾，重陽敬老金是整體社會福利的一環，當其他縣市都有發放時，台北市可能會因缺少這項福利，造成人口流失，樂觀其成恢復重新發放敬老金。（編輯：方沛清）1120223