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荒漠變綠洲 高雄市政影片展現綠園道成果

2022/9/27 11:46（9/27 13:06 更新）
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高雄市政府推出「緊看邁」系列市政影片，27日發表的首支影片以太空人為主角，原本鎖定降落在高雄某處荒蕪空地，不料在落地後，卻發現身處充滿孩子歡笑聲的綠園道公園遊樂場，呈現城市綠化成果。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月27日
高雄市政府推出「緊看邁」系列市政影片，27日發表的首支影片以太空人為主角，原本鎖定降落在高雄某處荒蕪空地，不料在落地後，卻發現身處充滿孩子歡笑聲的綠園道公園遊樂場，呈現城市綠化成果。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月27日
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高市府推出「緊看邁」系列市政影片，今天發表首支以太空人為主角的短片，以為鐵路地下化後是一片荒地，沒想到卻落地在綠園道遊樂場，利用詼諧創意手法，呈現市政成果。

高雄市政府今天新聞稿表示，市府透過創意短影音呈現城市轉變，今天公布首支影片，以太空人為主角，影片中，一名太空人原本鎖定降落在高雄某處荒蕪空地，不料在落地後，卻發現身處充滿孩子歡笑聲的綠園道公園遊樂場。

影片旁白並搭配「只要認真做，荒漠也能變綠洲」，以創新幽默的拍攝手法，呈現出鐵路地下化前後的迥然景象，也表達市府團隊上任後所展現的施政效率。

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高市府表示，過去乘載人、貨的鐵軌，在高雄鐵路地下化後，成為全長15.37公里、面積71.3公頃的綠廊帶空間，陳其邁上任1年，從左營橫跨到鳳山，綠園道工程已全數完工，綠地面積六都第一。

高市府指出，陳其邁上任後，2年拚4年，上任1年內綠園道工程全數完工，如今鐵道痕跡已不復見，取代的是綠地、廊帶或公園，也成為親子散步、嬉戲及鐵馬乘風的好去處，其中左營段更榮獲第21屆行政院公共工程金質獎土木類特優獎，美麗的長廊為高雄串起城市的全新樣貌。（編輯：郭諭儒）1110927

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