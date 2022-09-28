虐童案遭疑未查扣影帶 中市府：行政機關無職權

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台中市議會28日舉行定期會，民進黨籍議員林祈烽（圖）質詢指出，台中虐童案頻傳，每次市長鞠躬道歉表示要對業者嚴懲，但翻閱紀錄都是輕罰縱放，市府處理態度消極，讓市民難安。中央社記者趙麗妍攝 111年9月28日

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市一名2歲多男童在幼兒園放學後，頸部歪一邊無法復位，市議員質疑稽查員第一時間未查扣影帶，台中市長盧秀燕表示，行政機關沒有查扣職權，強調虐童案一件都不該發生。

台中市議會今天召開定期會，民進黨籍台中市議員林祈烽、江肇國、謝志忠對虐童案提出質詢。林祈烽指出，台中市虐童案頻傳，每次盧秀燕鞠躬道歉表示要對業者嚴懲，但翻閱紀錄都是輕罰縱放，導致虐童案一再發生。

林祈烽表示，幼幼班的2歲多男童，好好地走進幼兒園上課，放學後頭卻歪一邊無法復位，稽查人員到現場後，要求業者提供錄影帶，業者卻告知要轉檔，無法立即提供，質疑為何稽查員無法立即稽查，是提供變造影片的機會嗎？

民進黨籍市議員江肇國指出，因為虐童案件，市府遭監察院糾舉2次，社會局、教育局沒拿出檢討方式，「媽媽市長」保護不了小孩嗎？謝志忠說，台中市虐童案件頻傳，市府到底能否提供安全的托育環境。

盧秀燕表示，台中市在六都中虐童案件算低，但虐童案一件都不應該發生，行政單位在職權上無法查扣，但提告後司法就能查扣。

台中市社會局表示，依照托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法，基於職權及調查兒童保護案件所需，托嬰中心有配合提供影音資料的義務，但並未授與行政機關查扣錄影帶。（編輯：郭諭儒）1110928