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綠營批中市虐童案頻傳 蔡其昌：盧秀燕應想解方

2022/9/28 18:25（9/28 18:51 更新）
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民進黨多名議員批台中虐童案頻傳，同黨台中市長參選人蔡其昌（圖）28日受訪表示，他身為3個孩子的父親，每當台中發生虐童案件，他也都感到揪心、感同身受，希望虐童案不要一而再、再而三發生，也呼籲市長盧秀燕應盡快想辦法。中央社記者蘇木春攝 111年9月28日
民進黨多名議員批台中虐童案頻傳，同黨台中市長參選人蔡其昌（圖）28日受訪表示，他身為3個孩子的父親，每當台中發生虐童案件，他也都感到揪心、感同身受，希望虐童案不要一而再、再而三發生，也呼籲市長盧秀燕應盡快想辦法。中央社記者蘇木春攝 111年9月28日
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（中央社記者蘇木春台中28日電）民進黨多名台中市議員今天批評虐童案頻傳，民進黨籍台中市長參選人蔡其昌今天表示，他身為3個孩子的父親，每當發生虐童案都感到揪心，現任市長盧秀燕應盡快想辦法找出解方。

台中市議會今天召開定期會，民進黨籍台中市議員林祈烽、江肇國、謝志忠對虐童案提出質詢。林祈烽指出，台中市虐童案頻傳，每次盧秀燕鞠躬道歉表示要對業者嚴懲，但翻閱紀錄都是輕罰縱放，導致虐童案一再發生。

蔡其昌今天接受媒體聯訪時表示，他一直強調這是一件很諷刺的事情，大家將心比心，他身為3個孩子的父親，每當台中市發生虐童案件，都感到揪心、感同身受，希望虐童案不要一而再再而三發生。

蔡其昌說，盧秀燕應盡快想辦法，放任這件事情、不積極找出解方，就是讓這個城市的家長感到難過、痛心與憂慮，如果盧秀燕找不到解決方法，那就換一個有辦法遏止虐童案的市長。

台中市政府透過文字稿表示，對兒虐事件一定「零容忍」，對於違法者、不當管教者絕對依法重懲，不足之處也必檢討改善，但也呼籲外界，勿因選舉到了就亂抹惡名、標籤城市。根據中央衛福部資料指出，去年度台中市兒少保護案件，每萬人通報率為六都次低，顯示台中市政府在兒虐防治的積極作為。（編輯：謝雅竹）1110928

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