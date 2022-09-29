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屏東光春好室社宅決標 盼成青年返鄉助力

2022/9/29 10:25
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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東縣首案社會住宅「瑞屏安居」日前剛舉行動土典禮，位於潮州鎮的第2案社會住宅「光春好室」昨天決標，地理位置交通網絡發達，鄰近學區，盼成為青年回鄉助力。

日前舉行動土典禮的屏東縣首案社會住宅「瑞屏安居」，總經費超過新台幣20億元，共有520戶及托嬰中心；位於潮州的第2案社宅「光春好室」也在昨天決標，由園泰營造股份有限公司、林建宇聯合建築師事務所統包團隊得標，提供172戶。2處社宅均在2026年完工。

國家住宅及都市更新中心發布新聞稿指出，「光春好室」社宅位於潮州鎮志成路與興隆路口，周邊有省道、縣道及潮州火車站，交通網絡發達；且鄰近光春國小、光春國中及潮州高中，共融式特色遊戲場「潮好玩幸福村」也在附近，步行3分鐘就可抵達潮州夜市，優質學區加上便利生活，成為青年回鄉助力。

此外，同步規劃托嬰中心、身障日照中心、身障日間作業空間、身障社區居住空間及店鋪空間，滿足居住需求外也提供友善社會福利設施，為社區機能加值，提供便利的服務。（編輯：張芷瑄）1110929

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