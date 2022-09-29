反擊兒虐之都說 盧秀燕：勿因個案污衊整個城市

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台中市近日發生多起兒虐案件，兒虐議題備受討論，市長盧秀燕29日列席台中市議會備詢時表示，不要因個案而污衊整個城市為兒虐之都。中央社記者趙麗妍攝 111年9月29日

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市長盧秀燕今天表示，不要因個案而污衊整個城市為兒虐之都，不要因為個案傷害台中市的家長、托育人員，對於因個案批評攻擊自己的城市，她不以為然。

台中市今年度發生多起兒虐案件，兒虐議題備受討論，台中市議會今天召開第3次定期會，藍、綠市議員都關心台中市政府處理兒虐案件的態度、方法。

民進黨籍台中市議員林祈烽表示，調閱以往紀錄，市府對兒虐案件裁罰，9成以上的案件都是罰款新台幣6萬元，對業者不會有警惕作用；而在防制兒虐預算的編列上，教育局編列的新台幣250萬元費用，相對於社會局4億7000萬元來說，根本是低到離譜。

他建議市長應寬列防制虐童的預算，並成立跨局處的專責小組，協助受害的家長解決問題。

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國民黨籍台中市議員李中指出，多項民調或網路票選，台中屢次獲選為宜居城市，卻一再被多名市議員貼上「兒虐之都」的標籤，不要因選舉操作，讓台中蒙上不白之冤。教育局對於兒虐個案要詳加調查究辦，對外說清楚。

盧秀燕表示，不要因為個案而污衊整個城市為兒虐之都，不要因為個案傷害台中市的家長和托育人員，「台中市99.999%的托育人員都是盡心盡力愛孩子、照顧孩子」，對於因個案而攻擊批評自己的城市，她不以為然。（編輯：謝雅竹）1110929