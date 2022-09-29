三審定讞仍不願搬 高雄眷村住戶強制拆除

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄左營合群新村多年前眷村改建，但仍有住戶不願搬遷與軍方纏訟，最後三審定讞判住戶須拆屋還地，今天強制執行拆除，一度遭住戶激烈反抗。國防部表示，多次溝通無效，依法行政。

合群新村黃姓住戶與軍方纏訟多年，最後由法院三審定讞，確定要拆屋還地，今天上午多名工人及執法人員聚集黃姓住戶家前，但黃姓住戶在門口堅持不走，高喊「違憲、違法拆屋」，批法院沒有公信力，要現場警方不要為軍方掩護違法。

不過警方強調一切依法行政，並出示法院公文給黃姓住戶，表示此案已三審定讞，並費盡唇舌、好言相勸，但黃姓住戶仍聽不進去，不斷強調這是他家，要他離開沒有法源依據，最後警方只好將情緒激動的黃姓住戶抬離。

最後在軍警人員保護下，順利出動怪手將黃家拆除。黃家在合群新村有數棟房屋，陸續遭到軍方依法拆除。一名黃家人接受媒體訪問表示，雖然已三審定讞，但房子是自家人花錢蓋的，會繼續尋求救濟討公道。

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對此，國防部今天發布新聞稿表示，此住戶因不配合眷村改建，國防部已註銷眷舍居住憑證及原眷戶權益，並提告拆屋還地及給付不當得利訴訟，經最高法院判決國防部勝訴定讞。

國防部表示，國防部秉持依法行政原則，列管單位海軍司令部已多次親訪溝通說明，也協調高雄市社會局及高雄市榮民服務處予以輔導居住、安置，但均未或配合，因此於民國109年6月委由律師向法院聲請強制執行，法院於今天辦理強制執行，以維公產管理權益。（編輯：謝雅竹）1110929