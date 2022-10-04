更多編輯台推薦新聞：
村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄
運動

村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因
生活

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝
國際

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

國慶焰火10日登場 嘉義縣治特區周邊交通管制

2022/10/4 17:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）國慶焰火10日將在嘉義縣璀璨登場，縣治特區周邊將進行局部交通管制，自10日下午2時至晚上11時，範圍包含故宮大道、太子大道、博愛路等路段，呼籲民眾提早規劃改道路線。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，國慶焰火10日晚間將於故宮南院西側施放，與故宮南院相臨的縣治特區周邊，當天下午2時至晚上11時將進行局部交通管制。

縣府表示，管制範圍包含故宮大道（太子大道至小槺榔一路）、嘉58線、嘉57線部分路段、嘉59線部分路段、嘉46線、太子大道、博愛路等路段。行人徒步區包含故宮大道（博學路至太子大道路口）、健康路、太子大道、信義二路、博愛路等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

縣府表示，將視現場交通狀況提前或延後解除管制，請用路人配合管制並提早規劃改道路線。建議往東及往西改走縣道168線，往北走縣道168線接縣道157線或台37線，往南走縣道168線接台37或嘉45線。民眾也可透過即時交通資訊網（https://tenten_user.dachiayi.tw/）掌握最新交通資訊。

另外，縣府在嘉義縣政府與嘉義縣議會前廣場規劃遊覽車和計程車臨停服務區，國慶焰火活動結束後，民眾可回原下車地點與遊覽車會合上車，請遊覽車駕駛配合現場交通指引。（編輯：黃世雅）1111004

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族