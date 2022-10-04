國慶焰火10日登場 嘉義縣治特區周邊交通管制

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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）國慶焰火10日將在嘉義縣璀璨登場，縣治特區周邊將進行局部交通管制，自10日下午2時至晚上11時，範圍包含故宮大道、太子大道、博愛路等路段，呼籲民眾提早規劃改道路線。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，國慶焰火10日晚間將於故宮南院西側施放，與故宮南院相臨的縣治特區周邊，當天下午2時至晚上11時將進行局部交通管制。

縣府表示，管制範圍包含故宮大道（太子大道至小槺榔一路）、嘉58線、嘉57線部分路段、嘉59線部分路段、嘉46線、太子大道、博愛路等路段。行人徒步區包含故宮大道（博學路至太子大道路口）、健康路、太子大道、信義二路、博愛路等。

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縣府表示，將視現場交通狀況提前或延後解除管制，請用路人配合管制並提早規劃改道路線。建議往東及往西改走縣道168線，往北走縣道168線接縣道157線或台37線，往南走縣道168線接台37或嘉45線。民眾也可透過即時交通資訊網（https://tenten_user.dachiayi.tw/）掌握最新交通資訊。

另外，縣府在嘉義縣政府與嘉義縣議會前廣場規劃遊覽車和計程車臨停服務區，國慶焰火活動結束後，民眾可回原下車地點與遊覽車會合上車，請遊覽車駕駛配合現場交通指引。（編輯：黃世雅）1111004