任內最後1次施政報告 徐耀昌：財政穩健衝刺建設

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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣長徐耀昌今天在縣議會進行任內最後1次施政總報告，他指出，2屆任期累積至目前已還債新台幣89億元，最後階段仍將維持財政穩健前提下，全力衝刺各項建設。

苗栗縣議會召開第19屆第8次定期大會，今天開幕典禮議程安排縣長徐耀昌施政總報告、縣府主計處說明112年度苗栗縣總預算案編列情形等。

徐耀昌2屆縣長任期將於年底屆滿，這次是任內最後1次在議會進行施政報告，他表示，8年來全力招商，至今招商總金額已達1兆159億元。其中，台積電竹南先進封裝廠土建工程已於今年3月完成，現正陸續移入設備，營運後將可帶來至少2500個就業機會；力積電投資興建12吋晶圓廠，工程進度已逾85%，預計112年第1季完工後，將可提供3600個工作機會。

徐耀昌分別就交通、防洪治水、城鄉規劃、教育數位、農漁觀光休閒、原鄉發展、社福醫療、警消治安等面向說明施政情形。他說，縣府累積至目前已還債89億元，在任期最後，縣府團隊依然會在「維持財政穩健」前提下，全力衝刺各項建設。

此外，根據縣府提出112年度總預算草案，歲入編列232億1801萬元，歲出編列229億8801萬元，債務償還維持在2億3000萬元水準。

徐耀昌表示，「路走對了，就不怕遙遠」，8年的扎根築底，盼能逐步實現苗栗成為觀光科技大縣願景。（編輯：方沛清）1111004