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花蓮生活垃圾水泥窯處理 估2023年6月試運轉

2022/10/5 10:55（10/5 11:11 更新）
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花蓮縣無垃圾焚化爐，縣府與台泥公司簽訂契約，將透過氣化技術處理。2020年底環差通過後，碰上COVID-19疫情影響發生缺工缺料問題，導致動土施工後興建進度延宕；目前建築物基礎鋼構已定位，正進行細部作業。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月5日
花蓮縣無垃圾焚化爐，縣府與台泥公司簽訂契約，將透過氣化技術處理。2020年底環差通過後，碰上COVID-19疫情影響發生缺工缺料問題，導致動土施工後興建進度延宕；目前建築物基礎鋼構已定位，正進行細部作業。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月5日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）解決花蓮生活垃圾問題，縣府依促參法推動BOO案，由台泥水泥窯處理，原本今年應完工，受疫情影響缺工缺料導致工期延宕，環保局只好變更契約，估明年6月試運轉氣化處理系統。

花蓮縣環保局廢棄物管理科長張華砡今天接受中央社記者訪問表示，花蓮生活垃圾委託宜蘭利澤焚化廠協助處理，縣內日平均生活垃圾產量168公噸，近年利澤焚化廠經常歲修等因素，限縮花蓮垃圾代燒量，從過去每天100公噸降為30公噸，導致垃圾只好暫置掩埋場，目前暫置量為1萬6471公噸。

環保局自2020年起向中央爭取經費執行垃圾分選前處理打包計畫，增加垃圾堆置效能及降低對環境的不良影響，減少堆置垃圾的二次污染，目前已打包5萬1153公噸。

為解決花蓮縣長久因無生活垃圾自主處理設施問題，縣政府於2020年度依促進民間參與公共建設法推動水泥窯協同處理廢棄物民間自提BOO案（Build興建 Operation營運 Own擁有），由台灣水泥股份有限公司取得最優申請人並與花蓮縣簽訂契約，將透過氣化技術處理廢棄物所產生的合成氣，可直接作為原有水泥製程的替代燃料。

張華砡指出，2020年12月18日此案環差通過後，碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響發生缺工缺料問題，導致動土施工後興建進度延宕。目前建築物基礎鋼構已定位，現正進行細部作業、氣化處理系統設置等工程，並於天候和安全條件允許下全力趕工中。

張華砡表示，環保局已與台泥公司辦理契約變更作業，預計2023年6月進行氣化處理系統試運轉，緩解花蓮縣生活垃圾去化問題。

台泥公司也因此案決定擴大規模，結合DAKA園區打造再生資源利用中心，投資金額原本氣化處理系統新台幣6億元，擴大增加建設DAKA園區至47億元，此部分完工期程預計在2024年。（編輯：黃世雅）1111005

張華砡
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