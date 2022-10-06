雲林長庚住宿長照機構啟用 提供全方位健康服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

雲林長庚醫院住宿長照機構6日啟用，雲林縣長張麗善（左2）、雲林縣衛生局長曾春美（左）和雲林長庚院長黃東榮（左3）等人參觀內部環境。中央社記者姜宜菁攝 111年10月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林長庚醫院住宿長照機構今天啟用，縣長張麗善表示，雲林長庚醫院30床只是開始，盼未來增加床數，讓縣民不需要到外縣市尋求服務。

雲林長庚醫院住宿長照機構今天啟用，成為長期照顧服務法實施後，雲林縣內第1家命名為「住宿長照服務」機構。張麗善、雲林縣衛生局長曾春美和雲林長庚醫院長黃東榮等人出席並參觀機構環境。

張麗善致詞時表示，雲林縣目前是全國第4老的縣市，雲林縣住宿型長照需求約5658床，縣內現有11家老人照顧機構提供4037床，另有5家籌設中，可增加提供1017床，完成後缺口剩約5、600床。

張麗善指出，台大醫院雲林分院在斗六也將增設200床住宿型長照機構，雲林長庚醫院今天的30床只是開始，希望雲林長庚也能盡快完成200床承諾，讓需要長照服務的民眾不需要到外縣市。

黃東榮表示，雲林長庚醫院住宿長照機構成立可便利沿海鄉鎮需長期照護服務者就近入住，縮減住民家屬往返機構車程及照顧上的壓力，讓家庭獲得喘息的機會。

雲林長庚醫院住宿長照機構目前有3人入住，10人申請中，護理人員及照顧服務員24小時協助住民的日常生活。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾春美表示，雲林長庚醫院原承諾設置200床，因人力不足無法實行，在衛生局輔導下，先利用閒置病床轉型為住宿型長照服務，滿足沿海地區民眾對長照的需求，以不辜負民眾的期待。

雲林長庚醫院住宿長照機構負責人李靜怡說明，長庚住宿長照機構設置在醫院6樓，室內行動空間及住房寬敞明亮，視野遼闊，可欣賞海線平原美景，另外也結合雲林長庚醫院醫療資源，提供住民全方位健康服務。（編輯：謝雅竹）1111006