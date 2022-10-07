台中金手獎19家企業入選 疫情下拚出優異成績

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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市金手獎今天舉辦頒獎典禮，今年有19家中小企業獲獎，台中市長盧秀燕會中表示，在疫情衝擊下，能獲利進而獲獎的都是優質企業，希望藉此激勵更多年輕人投入經濟產業行列。

台中市工商發展投資策進會舉辦的台中市金手獎，今年邁入第21屆，參加的製造業廠商需符合「中小企業資格」、「成立三年以上」、「企業、工廠登記證明均須登記在台中市」等條件，選拔標準針對企業整體管理制度、研發與創新等五大項目評比。

今年總計有19家中小企業獲獎，頒獎典禮今天在台中市政府舉辦，盧秀燕與台中市工商策進會總幹事黃于珊、台中市經濟發展局長張峯源與各產業工會代表等人皆出席。

盧秀燕表示，台中市金手獎讓在中部地區默默耕耘、長期貢獻的廠商企業及工廠被看見與肯定，金手獎評選嚴格，參選即要求企業近3年要有2年稅前、稅後皆獲利，且要進行實地考核。

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盧秀燕說，今年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，能獲利進而獲獎的都是台中的優質企業，也是企業典範，希望藉此激勵更多年輕人以金手獎得主為師，投入經濟產業行列，繼續對國家貢獻，照顧更多勞工與家庭。

黃于珊指出，企業在疫情期間兼顧營運並參加評選，彰顯台灣頭家的拚搏精神，感謝企業和市府「堅疫同行」，並持續投資台中，可見企業對台中發展有信心，願意加碼投資、立足台中。（編輯：謝雅竹）1111007