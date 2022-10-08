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北市府喊加碼補貼私幼生學費 議員指預算未編足

2022/10/8 13:36
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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市政府加碼補貼私幼生學費差額政策，議員吳沛憶發現有瑕疵，預算未編足，要讓下任市長想辦法。北市教育局今天表示，已編經費，但轉型方案預算恐不夠，將循追加程序。

為減輕家長育兒負擔，拉近公私立幼兒園補助水平，台北市長柯文哲3日宣布自111學年度第2學期起，執行補貼私幼學費政策轉型方案，會加碼補貼私幼每生學費差額。

民進黨台北市議員吳沛憶指出，市民歡迎北市府提出加碼補貼私幼學費政策，但柯文哲過去任期不執行，卻選在無黨籍市長參選人黃珊珊召開政見發表會後宣布，是為黃珊珊政見背書嗎？

她說，北市議會先前審議北市府教育相關預算，沒有此筆經費，且市府明年度預算議會還未三讀，柯文哲卻提早宣布補貼私幼學費預算需要約新台幣2.4億元，不尊重議會。

吳沛憶表示，詢問發現北市府規劃明年2月才把此筆預算送議會審議，意味要由下一任市長編列，除時程來不及，加上柯文哲將卸任，只能由下一屆北市府想辦法，這是政策甩鍋。

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北市教育局指出，每年度預算編列從2、3月規劃，7月完成，明年度預算已先編列2至4歲幼兒就學經費，以支應補貼私幼學費，但因先前推出轉型方案，預算恐有不足，後續將循追加程序辦理。

教育局表示，先前發布學前教育白皮書就規劃3至4歲免學費，但因近來受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與物價通膨衝擊，私幼園所、家長、幼教協會反映，盼公共化不要忽略私幼需求，加上議員質詢提高補貼私幼學費訴求，市府才提轉型方案，盼以階段性方式減輕家長和幼兒園經濟負擔。（編輯：李錫璋）1111008

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