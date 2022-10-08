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盧秀燕競總開箱捐款小物 燕子口罩象徵守護台中

2022/10/8 14:32（10/8 14:51 更新）
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台中市長盧秀燕競選總部總幹事江啟臣（前右3）8日主持線上小額捐款平台啟用及捐款小物開箱活動，與舞者秀出捐款即可獲得的限量五彩繽紛燕子立體口罩。中央社記者趙麗妍攝 111年10月8日
台中市長盧秀燕競選總部總幹事江啟臣（前右3）8日主持線上小額捐款平台啟用及捐款小物開箱活動，與舞者秀出捐款即可獲得的限量五彩繽紛燕子立體口罩。中央社記者趙麗妍攝 111年10月8日
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（中央社記者趙麗妍台中8日電）爭取連任的台中市長盧秀燕競選總部今天推出限量的五彩繽紛燕子立體口罩，捐款即可獲得，競選總幹事江啟臣指出，口罩有5種顏色，象徵守護台中「五罩你，我罩你」。

選戰倒數49天，盧秀燕競選總部今天上午舉行線上小額捐款平台啟用及捐款小物開箱活動，由競選總幹事、立委江啟臣主持，競選總部除提供一般政治獻金專戶外，也增加更便利的線上小額捐款平台。

江啟臣指出，過去2年多在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，盧秀燕身為台中市的防疫指揮官，每天穿著紅色背心搭配燕子口罩，在台中各區視察防疫工作，燕子口罩令人印象深刻，市民詢問度極高，競選團隊以此靈感發想。

江啟臣表示，競選總部製作五彩繽紛的燕子立體口罩，共有5種顏色，漂亮精緻的競選小物，象徵台中市的發展越來越繽紛，同時也是象徵守護台中「五罩你，我罩你」的意涵，台中市未來發展是由所有的市民一起來相挺。

盧秀燕競選總部表示，民眾捐款新台幣1000元，且不匿名捐款，即能兌換五彩繽紛燕子立體口罩1組，限量1000組。（編輯：郭諭儒）1111008

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