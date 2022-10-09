屏東社區產業博覽會 在地食材秀台味創意料理

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屏東社區產業博覽會8日至10日在屏東公園舉辦，現場設有「好屏親子闖關總動員」遊戲場，有原住民手紋體驗、手作紅龜粿等共10大神祕關卡，是國慶連假親子活動的好去處。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月9日

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）屏東社區產業博覽會昨天首日超人氣，今天除有親子同樂主題活動，更由長年旅居澳洲的雅樂廚苑品牌創辦人兼廚藝總監李怡瑩，將龍虎石斑等在地食材加以運用，秀出時尚台味的創意料理。

集結40個農再社區、匯集近7年多來的農村再生計畫成果，同時也展現屏東縣政府與社區組織間協力夥伴關係的「2022好屏生活－屏東社區產業博覽會」，今年打破過往產業市集規畫，改以主題遊樂區及闖關遊戲為主，國慶連假期間，讓遊客體驗屏東深度。

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屏東社區產業博覽會目的在於推廣在地好食材，今天由屏東客家女兒、長年旅居澳洲的雅樂廚苑品牌創辦人兼廚藝總監李怡瑩，運用龍虎石斑、香草等食材推出法式炭烤香草龍虎石斑魚；還有以天然竹炭製成的麵皮，精選肉餡與鮮蔬，並抹上一橫日本金星粉，展現時尚台味的黑金流星刈包創意料理。

縣府表示，現場設有「好屏親子闖關總動員」遊戲場，從原住民手紋體驗、手做紅龜粿、到動手堆土窯，共有10大神祕關卡，挑戰成功者再加碼100元活動現金卷。（編輯：黃世雅）1111009